Basket Serie A2, inizia il ritorno della fase a orologio: l’Assigeco sfida Udine

Nuovo test importante per l’Assigeco, che oggi alle 17 al PalabancaSport sfiderà Udine nella prima giornata di ritorno del girone blu (fase a orologio) di A2 maschile. Per la squadra di Salieri, un nuovo avversario friulano sulla propria strada, compagini fin qui indigeste in trasferta (ko a Udine 90-80 e a Cividale), mentre in casa i biancorossoblù hanno vinto l’unico match interno fin qui disputato nella seconda fase a scapito della Fortitudo Bologna.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà