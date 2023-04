Judo, il piacentino Thomas Sassi è il nuovo campione italiano Under 18

Piacenza ha un nuovo campione italiano. Si tratta di Thomas Sassi, che domenica 23 aprile al Palafijlkam di Roma ha vinto la medaglia d’oro ai campionati italiani Cadetti di judo Under 18 (categoria 50 chili). Sui tatami romani si sono sfidati 261 atleti appartenenti a 131 società sportive di tutta Italia.

L’accesso alla finale della manifestazione è stato ottenuto con la posizione nella ranking list ed il piazzamento (fino al quinto posto) in A2. In questo frangente, il giovane talento tesserato per la società Judo Shiai di Piacenza ha conquistato il titolo tricolore per la seconda volta nella sua carriera, impreziosita dalla recente convocazione in Nazionale giovanile Under 18 che lo vedrà in gara nel mese di maggio a Coibra (Portogallo) con la squadra Cadetti.

Oltre Thomas era in gara, sempre per la società Judo Shiai, la forte judoka Francesca Trongone che per un soffio non ha conquistato la medaglia di bronzo.