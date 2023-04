Delusione Gas Sales: Trento vince in rimonta Gara 5 e va a prendersi la finale

Svanisce alle pendici del monte Bondone il sogno scudetto della Gas Sales Bluenergy Piacenza, battuta in rimonta da Trento per 3-1 nello scontro decisivo con in palio il pass per la tanto sospirata finale. I ragazzi di Massimo Botti accarezzano l’impresa soltanto nel primo set (chiuso vanti 25-18 con percentuali offensive mostruose), ma a partire dai primi scambi del secondo parziale le lancette dell’orologio biancorosso si inceppano: il servizio – così devastante in avvio – non ingrana più e l’attacco smarrisce la sua verve, consentendo ad un’Itas spietata a muro e più in generale in contrattacco di ribaltare il match, andandosi a prendere la finale. I trentini si giocheranno il tricolore con Civitanova, vincente per 3-1 in Gara 5 su Milano.

Nonostante la delusione per questo storico traguardo sfumato (sarebbe stata la prima finale raggiunta dalla società di Elisabetta Curti), Simon e compagni escono comunque tra gli applausi dei circa trecento Lupi Biancorossi accorsi in massa da Piacenza. Alla Gas Sales non rimane che pensare al prossimo impegno, la finale per il 3° posto con vista sulla Champions per la prossima stagione. Avversario sarà Milano, sorpresa di questi playoff.

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 3-1

(18-25, 25-20, 25-19)

ITAS TRENTINO: Kaziyski 11, Nelli, Michieletto 14, Sbertoli 2, Laurenzano (L), Lavia 10, Podrascanin 11, Lisinac 9.

N.E. D’Heer, Dzavoronok, Cavuto, Pace (L), Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Recine, Brizard 3, Lucarelli 12, Leal 10, Scanferla (L), Simon 9, Romanò 17, Caneschi 8.

N.E. Basic, Gironi, Hoffer (L), Alonso, Cester, De Weijer.

Note – durata set: 26’, 28’, 26’ e 28’ per un totale di e un’ora e 48 minuti di gioco.

Mvp: Michieletto

Spettatori: 33.584

Itas Trentino: battute sbagliate 16, ace 5, muripunto 9, errori in attacco 5, ricezione 43% (21% perfetta), attacco 47%.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 24, ace 6, muri punto 8, errori in attacco 10, ricezione 42% (17% perfetta), attacco 45%.