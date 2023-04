“Record di partecipanti per la mezza maratona”. Il focus a Zona Sport

Il grande classico della corsa è in dirittura d’arrivo. Siamo ormai ai dettagli e poi potrà finalmente partire la 26esima edizione della Placentia Half Marathon. Riflettori puntati anche da parte di Telelibertà sulla manifestazione, ieri sera nella recente puntata di Zona Sport condotta da Marcello Tassi.

Ospiti nell’insolita location dell’Acrobatic Fitness i due organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti. “Arriveremo a quota 1.500 iscritti – ha assicurato Confalonieri – la cosa bella è che rispetto al passato sono in aumento i partecipanti italiani”.

Quello che non cambia è il percorso, come ha aggiunto Perotti “rimane lo stesso perché è proprio bello, un grazie va anche alle iniziative collaterali che animeranno l’evento”. Una di queste è proprio dell’Acrobatic: l’ha raccontata l’altro ospite Daniele Bavagnoli, si chiama “Hakuna Matata e servirà per la promozione dei nostri sport, credo infatti che sia necessario partire dai più piccoli per aumentare il livello qualitativo”. Per raggiungere i risultati delle ginnaste dell’Acrobatic: ne ha parlato il tecnico Elaine Sanchez, orgogliosa “di una squadra femminile che sta lottando per i playoff di Serie A2, il nostro obiettivo è rimanere nella categoria”. Chiusura di programma con il Tennis Club Borgotrebbia, la presidente Silvana Pagani ha fatto il punto sull’open maschile “che si concluderà oggi, poi inizierà quello femminile per una realtà che si occupa di questo sport a 360 gradi”, mentre il maestro Gianluca Beghi ha evidenziato i progressi delle squadre agonistiche, “quella maschile partirà tra poco per cercare di salire in Serie B1 e la femminile se la vedrà con i playout per rimanere in Serie C”.