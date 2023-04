La corsa Champions della Gas Sales si apre alla grande: Milano battuto 3-0 in Gara 1

Con il 3-0 rifilato all’Allianz Milano nel primo round della finale per il 3° posto che mette in palio un biglietto per la Champions, la Gas Sales Bluenergy lancia un messaggio piuttosto chiaro: la squadra di Botti ha tutte le intenzioni di giocare la massima competizione europea la prossima stagione.

Partenza-bomba nel primo set per Piacenza, con i biancorossi bravi a mettere subito la freccia con la strepitosa serie a servizio di Brizard che vale l’11-5. Milano prova a riscuotersi affidandosi ai guizzi offensivi di Ishikawa e ai colpi al centro di Loser, ma la squadra di Botti mantiene la barra dritta e facendo valere l’ottima organizzazione a muro (3 quelli messi a segno con Simon grande protagonista), insieme agli attacchi devastanti di un Romanò straordinario (per lui 7 palloni messi a terra), respinge al mittente i tentativi di rimonta avversari. Il parziale si chiude 25-17 per i piacentini.

La Gas Sales non sembra voler cambiare copione nemmeno nel secondo set, portandosi avanti sul 7-5 con l’ace di Leal e continuando a premere sull’acceleratore con il solito Romanò. L’Allianz fatica ad accendersi soprattutto in attacco, i biancorossi ne approfittano e con l’asse Brizard-Caneschi volano sul 17-11. Per Milano è notte fonda anche in battuta, Piacenza invece non sbaglia un colpo e chiude il secondo parziale con il punteggio di 25-16 e un attacco che viaggia al 65%.

Il terzo parziale si apre nel segno di Lucarelli, con il martello brasiliano che dai nove metri regala due ace propiziando il 5-0 iniziale dei biancorossi. L’Allianz le tenta tutte per invertire la rotta, ma non c’è niente da fare: ci pensa l’indomabile Romanò a spezzare i timidi tentativi di rimonta meneghini, spingendo Piacenza sul 15-9. Sembra un set già chiuso quando Caneschi piazza il muro del 10-7 e invece Milano è ancora vivo: la seconda linea piacentina va in tilt, con Loser e compagni bravi a rifarsi sotto portandosi a -2 sul 19-17. La situazione si complica quando Mergarejo spedisce a terra l’ace del 21-21. A togliere le castagne dal fuoco ci pensano la diagonale di Lucarelli e il muro di Simon per il 23-21. La chiude Leal per il 25-22.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA-ALLIANZ MILANO –

(25-17, 25-16, 25-22)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Recine, Brizard 2, Lucarelli 10, Leal 13, Scanferla (L), Simon 11, Romanò 15, Caneschi 7.

N.E. Basic, Gironi, Hoffer (L), Alonso, Cester, De Weijer. All. Botti.

ALLIANZ MILANO: Mergarejo 6, Bonacchi, Vitelli, Loser 9, Patry 10, Piano 6, Ishikawa 7, Porro, Pesaresi (L).

N.E. Lawrence, Fusaro, Colombo. All. Piazza.

Note – durata set: 23’, 24’ e 36’ per un totale di un’ora e 23 minuti di gioco.

Mvp: Romanò

Spettatori: 1.822

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 13, ace 6, muri punto 9, errori in attacco 3, ricezione 44% (23% perfetta), attacco 60%.

Allianz Milano: battute sbagliate 9, ace 3, muri punto 5, errori in attacco 8, ricezione 42% (28% perfetta), attacco 37%.