Gas Sales, gli U15 si laureano campioni regionali: andranno alle Final Four

Continua a mietere successi il settore giovanile della Gas Sales Bluenergy, con i ragazzi della squadra Under 15 che si sono laureati campioni regionali: la formazione biancorossa, per il secondo anno consecutivo, ha staccato il pass per la seconda fase delle Finali Nazionali Giovanili Under 15, in programma a Prato dal 16 al 21 maggio.

Con questo titolo regionale la Gas Sales rientra così tra le prime 16 squadre in Italia. Alla fase nazionale i giovani pallavolisti piacentini saranno inseriti nel girone H insieme alle prime classificate di Toscana e Friuli, oltre alla squadra che accederà dal girone di qualificazione.

I biancorossi, allenati da Renato Barbon e Davide Aquino con assistente coach Teodoro Hryn, nella Final Four regionale Under 15 giocata al Palasport di Collecchio hanno superato in semifinale la Wimore Energy Volley Parma per 3-0 (25-8, 25-22, 25-13), ripetendosi in finale al cospetto della Consar Ravenna, travolta sempre per 3-0 (25-14, 25-15, 25-15).

“Siamo orgogliosi – ha sottolineato Isabella Cocciolo, amministratore delegato di Gas Sales Bluenergy – del traguardo raggiunto per il secondo anno consecutivo dai nostri ragazzi. L’obiettivo della società è puntare sempre di più sul settore giovanile e far crescere i nostri giovani”.

Al termine della manifestazione si sono tenute le premiazioni delle due squadre e l’assegnazione dei premi individuali, tutti vinti da giocatori biancorossi. Miglior giocatore Manuel Zlatanov, migliore libero Tommaso Andreatti, migliore schiacciatore Federico Luciani, migliore palleggiatore Elia Aquino.

