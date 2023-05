Gas Sales da applausi anche a Milano: altro 3-0 all’Allianz, Champions più vicina

La Gas Sales si aggiudica anche il terzo set 25-23, vincendo gara 2 di questa serie per il 3° posto con in palio la Champions.

PRIMO SET – Era chiaro ai quattro venti: la Milano vista domenica al PalabancaSport era troppo brutta per essere vera, ma soprattutto troppo lontana dalla squadra applaudita ai quarti e in semifinale playoff. Scontato, dunque, che i ragazzi di Massimo Piazza scendessero in campo con il coltello tra i denti, approfittando di una Gas Sales decisamente a corrente alternata per mettere subito la testa avanti nel primo set. Sfruttando l’ottima tenuta a muro (5 quelli realizzati) e una buona verve in contrattacco, i meneghini volano sul 18-12: vantaggio che sembrerebbe incolmabile, ma non per questa Gas Sales. Quando si accende la famosa scintilla, infatti, sono guai seri per tutti e così avviene nel finale, dove Romanò (per lui 8 punti con tanto di ace che chiude il set), Lucarelli (5 palloni messi a terra) e Simon (decisivo con il muro del primo vantaggio biancorosso sul 23-22) mettono a segno il clamoroso ribaltone. Piacenza chiude ai vantaggi 26-24.

SECONDO SET – Una volta rotto il ghiaccio, la squadra di Botti viaggia sul velluto. Il secondo parziale, eccetto gli scambi iniziali all’insegna dell’equilibrio, la Gas Sales prende in mano le redini del gioco spezzando l’inerzia con la strepitosa serie a servizio di Brizard (doppio ace del 13.11). Da qui in poi i biancorossi prendono il largo, dettando legge in attacco e infilandosi in tasca anche questo parziale per 25-19.

I SESTETTI – Milano in campo con Porro in regia, Patry opposto, Ishikawa e Melgarejo schiacciatori, Loser e Piano centrali con Pesaresi libero.

La Gas Sales risponde con Brizard al palleggio, Romanò opposto, Leal e Lucarelli schiacciatori, Simon e Caneschi centrali con Scanferla libero.

LA PRESENTAZIONE – Alle 20.30 Simon e compagni scenderanno in campo all’Allianz Cloud e, dopo aver ottenuto domenica scorsa a Piacenza, sono a un passo dall’ipoteca su un posto in coppa dei Campioni. Di fatto, in caso di vittoria oggi a Milano, sabato prossimo al Palabaca si tratterà di pura formalità con tanto di lacrime finali per un addio, quello all’allenatore piacentino, che ha diviso gli umori di chi ha a cuore la Gas Sales. Vietato però cadere in facili illusioni: la sfida di stasera sarà del tutto diversa da quella di qualche giorno fa, dove la Gas Sales – fatta eccezione per il finale di terzo set, chiuso al fotofinish – si è esibita in un autentico assolo, surclassando i me-neghiniin tutti i fondamentali. La squadra di Roberto Piazza, lontanissima parente di quella capace di eliminare Perugia ai quarti e battuta in semifinale da Civitanova al termine di Gara 5, scenderà in campo con tutt’altro spirito, anche perché di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud questa Milano ha centrato ben tre vittorie su quattro sfide giocate ai playoff. Un ruolino di marcia che rende Ishikawa e compagni avversari temibilissimi da affrontare in trasferta.