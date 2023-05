La Gas Sales scrive la storia: terzo successo su Milano, il sogno Champions si avvera

Con il terzo successo consecutivo per 3-0 ai danni dell’Allianz Milano, la Gas Sales Bluenergy vince la serie finale per il 3° posto e stacca il biglietto per la prossima Champions League. Sarà la prima partecipazione nella massima competizione europea per il club di Elisabetta Curti, traguardo che a Piacenza mancava da ben otto stagioni.

IL PRIMO SET E’ DI PIACENZA – Avvio deficitario, ripresa straordinaria e chiusura sul velluto. La Gas Sales mette le mani sul primo set (chiuso 25-20) al termine di una rimonta straordinaria, con Milano che – picchiando forte con Patry e un Porro in versione bomber – è bravo a portarsi sul 12-7, sfruttando anche l’iniziale torpore che aleggia sull’attacco piacentino. Ma ormai lo sappiamo, ai biancorossi basta una scintilla per “scatenare l’inferno”: dopo aver corretto la ricezione, consentendo a Brizard di coinvolgere a dovere i suoi attaccanti, Piacenza si risveglia e con un Leal straordinario riporta il discorso in parità sul 14-14. Qui sale in cattedra Simon, la cui serie in battuta mette in seria difficoltà la ricezione meneghina. L’Allianz va in tilt, fallendo una lunga serie di contrattacchi, Piacenza ne approfitta con l’indomabile Leal che regala il +3 sul 17-14. Ci pensa Romanò, nel finale, a mettere la freccia definitiva con una super serie in battuta.

ANCHE IL SECONDO PARZIALE SORRIDE AI BIANCOROSSI – Sorpassi e controsorpassi, emozioni continue e spettacolo a mille: il secondo set non è meno avvincente del primo, con Piacenza che – dopo un’iniziale battaglia punto a punto – si incarta in un paio di errori da matita blu. Milano ne approfitta, portandosi avanti di tre lunghezze sul 16-13. Ma niente paura, ci pensa Romanò a togliere le castagne dal fuoco. Prima lo strepitoso attacco che vale il 19-19, poi il muro del 20-19 e infine l’ace che vale il 23-21: Piacenza sembra ormai in procinto di farcela e invece l’Allianz si rifà sotto nel finale, aggiustando le cose sul 23-23. Ci pensano Lucarelli (mattatore del parziale con 6 punti) e un muro di Simon (anch’egli assoluto protagonista con 6 punti, 2 muri e l’80% in attacco) a chiudere i conti ai vantaggi sul 28-26.

MILANO, NIENTE DA FARE: NEL TERZO SET LA STORIA SI RIPETE – Il braccio di ferro si rinnova pure nel terzo parziale, dove è ancora una volta Milano a volare avanti sul 4-1. Piacenza si affida ai suoi centrali, con Caneschi e soprattutto Simon a guidare la squadra verso l’ennesimo controsorpasso. Piacenza ribalta tutto e si porta sul 12-10, a muro Simon continua a tuonare (18-15), Lucarelli rincara la dose con un doppio ace che vale il 20-15.

I SESTETTI – La Gas Sales parte con Brizard al palleggio, Romanò opposto, Leal e Lucarelli schiacciatori, Simon e Caneschi centrali con Scanferla libero.

Milano risponde con Porro in regia, Patry opposto, Ishikawa e Melgarejo schiacciatori, Loser e Piano centrali con Pesaresi libero.

LA PRESENTAZIONE – Oggi alle 18 la Gas Sales Bluenergy scenderà in campo al PalabancaSport (diretta su volleyballworld.tv) per l’ennesimo duello con l’Allianz Milano, terzo confronto della serie che mette in palio – in vista della prossima stagione – la partecipazione alla più importante competizione europea. Centrare la qualificazione sarebbe, per il club di Elisabetta Curti, un traguardo storico, mentre per Piacenza un ritorno in grande stile e dalla porta principale nell’Europa dei grandi.

I biancorossi, vittoriosi nei precedenti confronti con due netti 3-0, si ritrovano tra le mani il primo di tre potenziali match point per far scorrere definitivamente i titoli di coda su questa serie per il 3° posto: un’occasione da non fallire per andare in vacanza con qualche giorno d’anticipo.