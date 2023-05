Pattinaggio artistico a rotelle, podismo e scherma storica alle 20.30 a “Zona Sport”

Un giovane campione piacentino di pattinaggio artistico a rotelle, tutti i dettagli sul campionato provinciale di corsa su strada “Tour delle valli piacentine” e infine un tuffo nel passato con la scherma storica.

E’ davvero ricchissimo il menù di questa sera di Zona Sport, il salotto dello sport piacentino che come ogni venerdì vi terrà compagnia dalle 20.30 su Telelibertà. Il conduttore Marcello Tassi – nella prima parte della trasmissione dedicata al pattinaggio – avrà ospiti il campione Alessandro Bozzini e il suo tecnico Stella Giarola, nella seconda parte dedicata al podismo spazio al dirigente dell’Atletica Piacenza Fausto Cassola e al presidente dell’Italpose Gossolengo Massimo Sartori. Per concludere, in studio interverranno il presidente della società di scherma storica piacentina Majistro RE, Fabio Mariottini, e lo schermidore Davide Locatelli.