Gas Sales Bluenergy, domani le finali regionali per l’under 12 e l’Under 17

Due squadre della Gas Sales Bluenergy saranno in campo domani, domenica 14 maggio, per le finali regionali di categoria: S3 2° livello (Under 12) e Under 17 vanno a caccia del pass per la Fase Nazionale.

L’Under 17 maschile sarà in campo a Reggio Emilia nella Final Four Regionale: alle 11 i biancorossi affronteranno alla palestra Matilde di Canossa la Pallavolo Bologna mentre l’altra semifinale vedrà in campo Consar Ravenna-Emmeti VGModena. La finalissima che mette in palio il titolo, tra le vincitrici delle due semifinali si giocherà con inizio alle 17. Entrambe le finaliste parteciperanno alla Finale Nazionale in programma a Trentino Valsugana dal 29 maggio al 4 giugno.

Al PalaPanini di Modena, sempre domenica 14 maggio, la formazione biancorossa S3 2° livello maschile (Under 12) scenderà in campo nella Finale Regionale. Alle 10 l’inizio delle gare, dalle 14.30 semifinali e a seguire la finale. La vincitrice prenderà parte alla Fase Nazionale.

L’Under 15, che si è laureata Campione Regionale, sarà protagonista, per il secondo anno consecutivo, in Finale Nazionale che si disputerà a Prato dal 16 al 21 maggio. La formazione biancorossa avendo il titolo regionale è già certa di essere tra le prime 16 formazioni in Italia e entrerà in gioco nella seconda fase della Finale Nazionale dal 18 maggio