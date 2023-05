Con Max Cremona e Finotti avvio piacentino per il mondiale di motonautica

Il mondiale 2023 di motonautica parla piacentino già dalla prima gara, in Repubblica Ceca a Jedovnice. Nelle classi F250 e F125, Max Cremona e Luca Finotti hanno firmato l’impresa con autorevolezza, soprattutto Max che in un certo senso ha passeggiato sugli avversari. Non così facile il “colpo” di Luca Finotti che ha duellato a lungo con l’esordiente Mattia Calzolari, fantastico nella prima manche. Nonostante un ritiro, chiude sul podio anche Giuseppe Rossi nella F500.

F250 – È un vero e proprio monologo di Max Cremona che sia nella prima che nella seconda manche distacca tutti. I tempi dei duelli con il fratello Alex, con Peter Bodor e Marco Malaspina sembrano lontani anni luce. Super Max, comunque, anche nella terza prova. Agli avversari solo le briciole. Turner è secondo, terzo Todorov mentre Pasquale Contento si ferma sempre.

F125 – Nel segno di Luca Finotti la tappa ceca. Ma complimenti vivissimi al giovane talento borettese Mattia Calzolari autore di una strepitosa prima gara. Luca si è rifatto con gli interessi nella seconda prova e nella terza ha messo il definitivo sigillo alla sua maiuscola performance con un magico assolo. Calzolari si piazza secondo assoluto con un primo posto e due terzi.

F500 – Giuseppe Rossi parte bene ma Attila Havas ed Erko Aabrams ancora meglio. L’estone campione del mondo mette il turbo e passa Havas. Rossi invece litiga con le marmitte e si ferma al pari di Zielinski. Buon terzo Robert Hencz. Nella seconda manche Aabrams sembra svettare su tutti ma uno strepitoso Marcin Zielinski lo rimonta e scavalca. Rossi chiude terzo con il brivido per aver toccato una boa senza essere penalizzato. Nell’ultima prova, Erko Aabrams deve gestire il vantaggio acquisito e lo fa nel migliore dei modi. Finisce alle spalle di Zielinski e precede il nostro Giuseppe Rossi che grazie a due terzi e ai tanti ritiri chiude la sua trasferta sul terzo gradino del podio.