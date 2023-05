Basket A2, Pistoia batte ancora l’Assigeco. Piacentini con le spalle al muro

Piacenza scivola anche nella gara-due dei quarti di finale playoff (sconfitta per 83-68) e adesso sarà costretta a una vera e propria impresa per ribaltare la serie contro Pistoia. Impresa che sembrava alla portata degli uomini di coach Salieri in gara-due, soprattutto dopo l’ottimo inizio di gara (4-13; 7-20). I toscani, però, hanno risposto da grande squadra, impattando alla fine del primo quarto (20-20) e facendo la voce grossa nel terzo periodo (25-11), trascinati da un Varnado da urlo, che ha chiuso con 24 punti (6/9 nelle triple) di cui 12 nel solo terzo quarto. Varnado che già fu protagonista in gara-uno con 21 punti e stavolta si è ripetuto, con la sua prestazione che è stata impreziosita anche da otto rimbalzi. L’Assigeco non è riuscita poi a tenere botta, soprattutto in difesa dove ha concesso 83 punti.

Adesso la serie si sposta a Piacenza, dove giovedì ci sarà la gara-tre, con l’Assigeco che spera di trascinare la serie almeno fino alla garaquattro, che si giocherebbe sempre in casa sabato.

PISTOIA 83 ASSIGECO PIACENZA 68

(20-20; 19-19; 25-11; 19-18) GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Della Rosa 5, Copeland 13, Varnado 24, Magro 9, Pollone 3, Benetti 2, Allinei n.e., Wheatle 10, Metsla n.e., Farinon n.e., Saccaggi 11, Del Chiaro 6. All. Brienza. ASSIGECO PIACENZA: McGusty 21, Miaschi 15, Soviero 4, Galmarini 3, Querci 2, Gherardini n.e., Sabatini 10, Gajic , Pascolo 10, Cesana 3. All. Salieri.

BEES CORSARI – Negli spareggi di serie B la squadra di Fiorenzuola è passata ad Imola 73-59. Seconda sfida sempre in trasferta domani.