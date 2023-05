Ottimi piazzamenti per l’Atletica Piacenza ai campionati di Società

Splendidi risultati per l’Atletica Piacenza ai Campionati di Società Assoluti, tenutisi al Campo di Modena il 13 e il 14 maggio.

La miglior prestazione di giornata appartiene senz’altro a Rebecca Cravedi: l’allieva di Giovanni Baldini, prossima studentessa di college americano, ha corso i 200m in 24”98, tempo veramente eccezionale soprattutto considerando il vento contrario parecchio accentuato. La prestazione le è valsa il quarto posto.

Egregia anche la prestazione di Anna Pissarotti, che si è ripetuta con il suo miglior tempo di 15”13 sui 100hs, stavolta su quelli alti, sebbene aiutata da una folata di vento favorevole. Grazie al suo sprint, la giovane è arrivata sesta.

Sempre Anna ha corso una favolosa prova sui 400hs, coperti con lo splendido tempo di 1’04”50, tempo che le è valso il quinto posto.

Giovanni Tuzzi ha corso sia sui 1500 che sui 5000m dimostrando un eccellente e quasi inaspettato stato di forma: il mezzofondista piacentino allenato da Giuliano Fornasari ha corso la distanza più breve sotto i 4 minuti, per la precisione in 3’59”95, giungendo ai piedi del podio. Ma il suo miglior risultato è arrivato dai 5000m, in cui il portacolori biancorosso è giunto quinto in 14’45”71.

Lorenzo Cesena, allievo di Giovanni Baldini, ha molto ben impressionato correndo i 400hs con l’ottimo tempo di 54”71, aggiudicandosi il quinto posto.

Molto bravo anche Matteo Milani, che ha corso i 110hs, giungendo infine sesto in 16”76.

È tornato sulla pedana del lancio del martello anche Andrea Rinaldi, capace di scagliare il martello a 43,83m, aggiudicandosi così la quinta piazza finale.

Chiara Sverzellati prosegue la sua rincorsa al minimo di partecipazione ai Campionati italiani Allieve: la giovane velocista ha infatti corso i 100m in 12”54, limando ulteriormente la distanza che la separa dallo standard di 12”50.

Si riprende la scena sui 400m anche Chiara Dallavalle. Dopo un periodo di stop, la sprinter di casa Dallavalle è tornata ad affrontare il giro di pista, correndo i 400 in 1’00”38.

Anna Piccinelli ha scagliato il peso da 4kg a 10,24m, confermandosi su eccellenti livelli in Regione: il suo sesto posto certifica infatti la bontà del lavoro svolto dal tecnico Mattia Cavazzuti.

Torna su buoni livelli anche Emma Casati. La mezzofondista allenata da Giuliano Fornasari ha infatti corso i 1500 in 4’56”47.

Sesto posto per Isotta Maria Vitali, che nei 3000 siepi ha fatto registrare il tempo di 12’37”97.

Per concludere la carrellata di successi per l’Atletica Piacenza, segnaliamo anche l’ottimo 4’05”72 ottenuto dalla staffetta 4×400 femminile composta da 4’05”72.