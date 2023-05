Domani in città il Trofeo Panathlon: già più di cento baby-ciclisti iscritti

Una mattinata di ciclismo giovanile nel “cuore” di Piacenza.

Domani la zona di Palazzo Farnese ospiterà il primo Trofeo Panathlon, gara per Giovanissimi (bambini e bambine dai fino ai 12 anni) organizzata dal Gs Luigi Maserati, in collaborazione con il Gs Cadeo Carpaneto.

La manifestazione partirà alle 9.30 e si concluderà intorno alle 12.30 toccando via Baciocchi, Largo Brigata Piacenza e viale Risorgimento lungo un percorso interamente chiuso al traffico. Saranno premiati i primi 5 maschi e le prime 3 femmine di ogni categoria, oltre ai premi per le prime tre società classificate: la vincitrice si aggiudicherà il Trofeo Panathlon, alla seconda andrà il Trofeo Banca di Piacenza (avvocato Corrado Sforza Fogliani alla memoria), mentre la terza riceverà il Trofeo Carlo Cammi alla memoria. I più grandi (G6) percorreranno 20 giri (11 chilometri), con 16 tornate per i G5, 4 per i G4, 8 per i G3, 4 per i G2, 2 per i G1 e un giro per la categoria promozionale Minibiker PG. In attesa della chiusura delle iscrizioni, sono già più di cento le presenze in rappresentanza di 12 squadre, tra cui le piacentine Zeppi, Cadeo Carpaneto, Scuola ciclismo Città di Piacenza e Pedale Castellano.

Sono previsti sconti per i biglietti dei Musei civici di Palazzo Farnese.

