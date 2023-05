Con le gare di Promozione e Prima rinviate, occhi puntati sulla finale playoff di Terza

A causa dei rinvii delle finali playoff di Promozione e Prima categoria dovuti al maltempo e in attesa degli spareggi per la Serie D per l’Agazzanese del weekend prossimo, il campo centrale di questo pomeriggio per i dilettanti piacentini è quello di Bettola.

Alle 17.30, al “Rossetti” andrà in scena la finale playoff di Terza categoria fra i padroni di casa della Bieffe e gli ospiti del Vernasca. Entrambe hanno cullato a lungo il sogno della promozione in Seconda e ora sperano di concretizzarlo. Da una parte il Vernasca, che con Vincini in panchina ha ritrovato gioco e solidità e, dopo aver superato Podenzanese e Caorso nei turni precedenti, vuole dimostrare di valere molto di più del settimo posto di fine stagione. Dall’altra il Bettola, terzo in campionato e che non è andato oltre a due 1-1 contro Besurica e Turris fra quarti e semifinali, ma a cui basterebbe anche il pareggio nei 120 minuti, per aggiudicarsi la finale e chiudere al meglio la stagione. Davanti ad un pubblico vestito a festa, un’assenza per parte complicherà i piani degli allenatori: nel Vernasca squalificato capitan Franzini a centrocampo, mentre il Bettola non recupera il terzino Sartori, ancora infortunato.