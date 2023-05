La stagione dell’Assigeco termina in gara-4: partita d’orgoglio, ma vince Pistoia

Giunge al termine il cammino dell’Assigeco ai playoffs dopo la sconfitta casalinga di gara-4 rimediata contro la Giorgio Tesi Group Pistoia. Piacenza lotta nonostante l’evidente superiorità fisica dei toscani e resta in partita soprattutto grazie alle percentuali dall’arco, ma sul finale l’orgoglio biancorossoblu deve soccombere sotto le due pesantissime triple di Saccaggi che chiudono il sipario sul match. Ai 33 punti di un monumentale Miaschi rispondono i 32 di un Copeland in grande spolvero le cui prodezze – in tandem coi 21 di Varnado – garantiscono a Pistoia un meritato passaggio al turno successivo. Una speciale menzione d’onore è dovuta a un immenso Davide Pascolo, stasera in campo per tutti e quaranta i minuti e autentica colonna portante dell’Assigeco sotto i tabelloni. Eliminazione a parte, i tifosi del PalaBanca non hanno potuto fare altro che applaudire un gruppo che durante tutta la stagione ha dimostrato orgoglio, professionalità e un grande carattere che spesso e volentieri ha permesso di superare situazioni di difficoltà dando sempre il massimo sul parquet di gioco.

PRIMO QUARTO

Copeland dà inizio alle danze da tre, risponde l’Assigeco con McGusty e la bomba di Miaschi. Dopo i due facili di Wheatle arriva un’altra tripla di Miaschi, poi Magro e Varnado replicano a Sabatini e Pascolo (12-9). Pistoia giganteggia sotto canestro con Magro, mentre l’Assigeco continua a trovare fortuna dall’arco grazie alle conclusioni di Sabatini, McGusty e Miaschi. Sul finale del quarto anche Pistoia inizia a ingranare da tre punti, Benetti e Copeland ricuciono lo svantaggio fino al canestro di Benetti che vale il sorpasso sulla sirena (23-25).

SECONDO QUARTO

Pistoia allunga con Benetti e Varnado, Piacenza dopo qualche giro a vuoto torna a segnare con McGusty e Pascolo. Miaschi replica ai due canestri di Varnado, poi Pascolo riavvicina i padroni di casa con un and-1 (32-35). Copeland e Magro tengono a distanza l’Assigeco, ma dopo un timeout l’Assigeco torna a fare male da tre: tripla di Sabatini e altre due di Miaschi, mentre Pistoia continua a fare la voce grossa in area con Benetti e Varnado. Parità sul 44-44, Miaschi subisce fallo e segna un libero che vale il vantaggio dopo 20’ di partita.

TERZO QUARTO

Parte bene Pistoia che pareggia con Magro e allunga con Saccaggi e Varnado, l’Assigeco trova il canestro con Miaschi ma Varnado e Copeland consolidano il vantaggio ospite (47-54). Piacenza si riporta sul -1 con Sabatini e la tripla di Cesana, ma Pistoia trova il nuovo +8 grazie a sette punti consecutivi di Copeland (53-61). Arrivano due triple di Querci intervallate da quella di Copeland, poi i padroni di casa si portano sul -2 con il floater di Miaschi (62-64). Varnado non perdona da tre, Cesana segna in area ma Benetti sulla sirena firma il canestro del 64-69.

QUARTO QUARTO

Quattro liberi di Copeland scavano il +9 ospite, ma Miaschi trascina Piacenza con quattro punti che valgono il 69-73. Varnado e Pascolo scambiano canestri, poi Saccaggi punisce la difesa piacentina con una tripla pesante. Pistoia trova la doppia cifra di vantaggio sulle ali di Varnado, Miaschi non sbaglia dalla lunetta, ma la bomba di Copeland vale il nuovo +11 (73-84). L’Assigeco reagisce con l’appoggio di Gajic e l’ennesima tripla di Miaschi, ma Saccaggi dal perimetro trova un canestro a un minuto dalla sirena che sa di KO. Liberi di Pascolo, liberi di Copeland e la sirena decreta la fine del match sul punteggio di 81-93.

DATI STATISTICI

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 12 (2/7, 2/3), Kameron McGusty 7 (2/5, 1/4), Federico Miaschi 33 (4/11, 7/10), Nemanja Gajic 5 (1/1, 1/3), Davide Pascolo 12 (4/6 da due), Lorenzo Querci 6 (2/3 da tre), Jacopo Soviero 0 (0/0), Lorenzo Galmarini NE, Giorgio Franceschi NE, Milos Joksimovic NE

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Fabio Farina, Humberto Manzo).

Giorgio Tesi Group Pistoia: Lorenzo Saccaggi 9 (3/3 da tre), Zach Copeland 32 (3/5, 6/15), Carl Wheatle 4 (2/3, 0/3), Jordon Varnado 21 (7/15, 2/5), Angelo Del Chiaro 3 (1/1 da due), Gianluca Della Rosa 0 (0/3 da tre), Daniele Magro 13 (5/6 da due), Matteo Pollone 2 (1/1, 0/1), Gabriele Benetti 9 (2/2, 1/2), Gregorio Allinei NE

Allenatore: Nicola Brienza (assistenti: Luca Angella, Tommaso Della Rosa).

DICHIARAZIONE ALLENATORE

“I complimenti vanno ai ragazzi per la partita di oggi e per la serie che hanno giocato. Abbiamo affrontato una squadra completa, noi siamo andati avanti nonostante gli infortuni che la squadra ha affrontato nella maniera migliore senza piangersi addosso. Stasera non avendo neanche Galmarini c’è stata una differenza enorme a rimbalzo, però sono state importanti le 18 palle perse che abbiamo fatto fare a una squadra esperta come Pistoia. Sono orgoglioso dell’atteggiamento dei ragazzi che anche stasera hanno dato tutto e hanno mostrato fino all’ultimo la propria identità. L’Assigeco è una squadra che ha una mentalità vincente e che gioca una pallacanestro aggressiva, ognuno dei ragazzi ha fatto enormi passi in avanti nel corso della stagione e di questo sono molto contento. Ringrazio soprattutto il pubblico e i tifosi che ci sono stati sempre molto vicini, in particolare in queste partite di playoffs”.