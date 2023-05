Si torna a giocare. I Fiorenzuola Bees ad Imola per Gara 2 dei Play In

Dopo lo slittamento forzato a causa dell’alluvione che ha colpito la Romagna nella scorsa settimana, i Fiorenzuola Bees tornano in campo al PalaRuggi di Imola per sfidare in gara 2 del Play In per la prossima Serie B Eccellenza l’Andrea Costa Imola. Alle ore 20.30 di lunedì 22 maggio 2023 i Bees affronteranno la seconda trasferta in terra imolese, dopo aver sbancato il PalaRuggi in gara 1 per 59-73 al termine di una gara davvero positiva.

Dopo un inizio nettamente favorevole ai padroni di casa, che aveva incendiato anche una tifoseria molto calorosa, è stato importante il segnale di compattamento in casa Fiorenzuola, con soli 30 punti concessi all’Andrea Costa a partire da inizio del secondo quarto. A causa dello slittamento della gara, in casa Imola procedono con più giorni a disposizione i tempi di recupero di un giocatore importante per la squadra di coach Grandi come Restelli, in campo in gara 1 per 3 minuti con un problema al braccio.

Lo staff tecnico imolese ripartirà dai 4 giocatori in doppia cifra in gara 1, con le buone prove di Marangoni e Corcelli a fare il paio di un sempre solido Ranuzzi e di un Cusenza che nel primo quarto è stato l’arma in più di Imola. In casa Fiorenzuola, il morale è sicuramente alto dopo la bella affermazione in gara 1, arrivata anche grazie al recupero di due giocatori fuori nelle ultime settimane come Casagrande e Pederzini (26 punti in due). Il 48% da 3 punti totalizzato dai Bees (13/27 dall’arco) è stato offensivamente una chiave per la squadra di coach Lottici, abbinato ad un’ottima presenza a rimbalzo difensivo di tutta la squadra (basti pensare a una guardia come Magrini con 8 rimbalzi e un play come Giacchè a 7 rimbalzi catturati). Entrambe le squadre in gara 1 non hanno avuto buone percentuali dalla lunetta, con il 42% recriminato da coach Grandi e dal suo staff a fine partita che a conti fatti si va a comparare con il 53% alla lunetta di capitan Pederzini e compagni in casa Fiorenzuola.

Al termine di Gara 1, l’assistente allenatore Ariele Zanella ha commentato in questo modo la vittoria che ha portato avanti nella serie i Bees: ”Siamo consapevoli che Gara 1 è stata solo la prima di una serie di battaglie che ci aspettano. Siamo contenti perchè dopo un inizio difficile ci siamo compattati difensivamente, riuscendo a trovare diversi interpreti offensivamente. La cosa importante per noi è stato ritrovare questo spirito, questa mentalità e questa cattiveria agonistica, ma già in Gara 2 ci aspettiamo una gara completamente diversa. Concedere solo 30 punti in 3 quarti ad una squadra come l’Andrea Costa che in casa viene sospinta da un sesto uomo come il pubblico, davvero caloroso, è stato molto importante, e dobbiamo ripartire da questo aspetto per poter continuare una serie iniziata con il piede giusto.”