Batte forte il cuore della Placentia Marathon: 23mila euro devoluti in beneficenza

Una grande festa di sport che ogni anno corre veloce verso la solidarietà. La 26° edizione della Placentia Half Marathon, andata in scena il 7 maggio, non dimentica la beneficenza, con il binomio che si è rinsaldato ieri alla giornata conclusiva 2023 ospitata dal castello di Grazzano, con la responsabile delle pubbliche relazioni Cristina Savi a fare gli onori di casa. Quattro le donazioni che sono state suggellate grazie al grande cuore dei piacentini e non solo sotto l’egida della mezza maratona. Un contributo di 2mila euro è stato consegnato al presidente dell’hospice “La Casa di Iris” di Piacenza, Sergio Fuochi, grazie all’evento collaterale “Cammina con il Cuore” e al Touring Club Italiano di Piacenza. Altri 2.500 euro, invece, sono stati devoluti all’Unicef in virtù della partecipazione alla Minimaratona Pedibus e alla vendita benefica di oggetti. Infine, 18mila euro sono stati devoluti a Progetto Vita grazie alle iniziative “100×100 Progetto Vita” e staffetta “Salvati-Salvatori” inserita nel contesto degli eventi legati alla Placentia Half Marathon, con il coinvolgimento di 18 aziende coordinato dall’impulso di Valter Bulla.

A chiudere il cerchio, i 500 euro raccolti dalla Maratona Rosa promossa dalla Consulta degli Studenti (rappresentata dalla vicepresi-dente Letizia Fiazza), a favore del Centro antiviolenza di Piacenza. Mondo delle scuole che ha risposto presente anche con la Minimaratona Pedibus e sul versante organizzativo con 100 studenti dei licei Respighi e Colombini e del Campus Raineri-Marcora a collaborare all’evento. Tirando le somme, una maratona benefica che ha raccolto ben 23mila euro in solidarietà.

Nella giornata conclusiva (chiusa dalla consegna delle tradizionali pigotte), un pensiero è andato alla memoria di Giuseppe Piva, regista di Telelibertà prematuramente scomparso. “Venerdì sera – il ricordo degli organizzatori Pietro Perotti e Alessandro Confalonieri, accolto con un applauso – ci ha mandato il suo contributo filmato del nostro evento che ha seguito”.

Tante le autorità e i rappresentanti delle associazioni che sono intervenuti all’appuntamento: il questore di Piacenza Ivo Morelli, l’assessore cittadino alla Cultura Christian Fiazza – accompagnato dal consigliere comunale di maggioranza Salvatore Scafuto – Ernesto Grillo (Progetto Vita), Lidia Pastorini (Unicef Piacenza) e Alessandra Bonomini (Ceas Infoambiente). Due ringraziamenti “a sorpresa” (per i beneficiari) per altrettante figure fin dal primo anno a fianco della Placentia Half Marathon: lo speaker Michele Marescalchi e la commercialista Angela Opizzi.