Villa Cortese vince in quattro set, a San Giorgio entusiasmo per Paola Egonu

Sconfitta per 3-1 per il Volley San Giorgio al cospetto di Villa Cortese nella prima gara del mini-girone a tre che mette in palio la B1. Una sconfitta che non ha però minato il morale delle decine di tifose piacentine che non credevano ai loro occhi quando hanno individuato Paola Egonu tra i tifosi della squadra avversaria presenti in tribuna. La superstar del volley azzurro ha regalato sorrisi e ha scattato decine di selfie con le ragazze presenti al palazzetto, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà