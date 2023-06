Si apre il girone di ritorno di Serie B: Piacenza Baseball in trasferta a Fossano

Dopo aver concluso il girone d’andata con un netto doppio successo nel recupero contro Seveso, il Piacenza è chiamato all’impegnativa trasferta di Fossano. La classifica non deve trarre in inganno perché i piemontesi occupano al momento l’ultimo posto in coabitazione con lo Junior Parma ma sono risultati avversari ostici per chiunque, soprattutto per Piacenza, che negli ultimi anni non sempre è riuscita nel doppio successo e quando lo ha fatto, è stato sempre con punteggi ristretti in partite aperte fino al termine. Le prestazioni offerte dal reparto lanciatori nelle ultime uscite sono di altissimo livello, l’attacco deve trovare continuità così come la difesa. Trovando la quadra tra questi elementi si potrebbe davvero cambiare marcia per la seconda parte di stagione.

PROGRAMMA GIRONE A

Fossano-Piacenza; Catalana Alghero-Milano; Avigliana-Junior PR; Ares MI-CABS Seveso;

CLASSIFICA GIRONE A

Milano 12v 2p; Catalana Alghero 10v 4p; Piacenza e Ares MI 8v 6p; Avigliana 7v 7p; CABS Seveso 5v 9p; Fossano e Junior PR 3v 11p.