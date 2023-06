Baseball Serie B, Piacenza in campo contro il Fossano per la prima di ritorno

Il doppio successo raccolto dal Piacenza Baseball sul Seveso nel recupero di domenica scorsa ha consentito di guadagnare il terzo posto nella classifica del Girone 1, riportandosi in corsa per l’acquisizione dei primi due posti che valgono l’accesso ai playoff promozione.

In questo turno prende il via il girone di ritorno, che vede la squadra biancorossa in trasferta a Fossano (gara1 ore 11; gara2 ore 15), con i piemontesi attualmente posizionati all’ultimo posto in classifica insieme alla Junior Parma. All’andata, nell’esordio in campionato, il Piacenza ha risolto la pratica con un secco 2-0, tuttavia Fossano non è squadra da sottovalutare perché, risultati a parte, può contare su di un reparto di lanciatori ben assortito e di ottimo livello. Le difficoltà incontrate finora dai piemontesi riguardano l’attacco, dove manca continuità in termini di efficacia, e la difesa, con prestazioni spesso altalenanti. Per Minoia e compagni questa gara rappresenta l’opportunità per confermare quanto di buono visto contro Seveso e per riaffermare la propria leadership nella parte alta della classifica.

Le partite in programma nell’ottava giornata

Fossano-Piacenza; Catalana Alghero-Milano; Avigliana-Junior Parma; Ares Milano-CABS Seveso; la classifica: Milano 12v 2p; Catalana Alghero 10v 4p; Piacenza, Ares Milano 8v 6p; Avigliana 7v 7p; CABS Seveso 5v 9p; Fossano, Junior Parma 3v 11p.