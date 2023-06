Gas Sales, è il giorno di coach Anastasi: “Quest’anno voglio vincere almeno un trofeo”

Andrea Anastasi si è presentato questo pomeriggio alla sede di Nordmeccanica (gold sponsor che ha rinnovato il sostegno alla Gas Sales Bluenergy per il quinto anno consecutivo) con un bagaglio non indifferente di esperienza, ma soprattutto – ed è questa la cosa che conta di più – grande voglia di vincere. Il nuovo allenatore biancorosso, che con il club di Elisabetta Curti ha firmato un contratto annuale, non ci gira troppo intorno: “Quest’anno l’obiettivo è vincere almeno un trofeo. Certo, sarebbe meglio due, visto che saremo impegnati in quattro competizioni. Ma sono uno che si accontenta”, spiega sorridendo in avvio di conferenza stampa.

