Gas Sales Bluenergy, l’under 12 vince la finale nazionale e si aggiudica il tricolore

La S3 2° livello maschile (Under 12) di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vince la Finale Nazionale di categoria ed è Campione d’Italia. A Corigliano Rossano in finale i giovanissimi biancorossi hanno superato la formazione marchigiana della Pallavolo Sabini per 2-1 (14-15, 15-13, 15-10) e si sono aggiudicati il Tricolore, il primo per la Società biancorossa.

Colpo grosso della formazione Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che alla sua prima partecipazione al Trofeo Nazionale Under 12 #VolleyS3 3vs3 2° Livello maschile è salita sul gradino più alto del podio. Percorso netto per i biancorossi in tutto il torneo: sette partite giocate, sette vittorie con solo due set lasciati agli avversari di turno di cui uno in Finale. Nella prima fase i giovanissimi biancorossi hanno superato Assisi per 2-0 (15-10, 15-5) quindi la Pallavolo Sabini per 2-0 (15-11, 15-10) mentre nella seconda fase hanno avuto la meglio sull’ASD Futura per 2-0 (15-6, 15-5) e sulla Pallavolo Scarperia per 2-0 (15-7, 15-11).

Nei Quarti di Finale la formazione biancorossa ha affrontato e vinto con Parella Torino per 2-1 (9-15, 15-10, 15-13) e poche ore dopo in Semifinale ha superato Volley Treviso per 2-0 (15-10, 15-12). La Finale giocata stamattina ha visto scendere in campo Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e la formazione marchigiana della Pallavolo Sabini, formazione che si erano già affrontare durante la prima fase della manifestazione.