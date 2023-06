Tutto pronto per il 41esimo trofeo nazionale di nuoto “Vittorino da Feltre”, organizzato dalla società piacentina per il prossimo fine settimana.

“L’evento è ormai storico ed è quello che porta più persone e atleti alla Vittorino”, ha spiegato il presidente Gianluigi Tedesco.

Il consigliere al nuoto Daniele Chiappini ha invece sottolineato come la manifestazione comprenda circa 1.300 atleti e ben 46 società in vasca, dalla categoria Esordienti fino a quella Assoluti, che si affronteranno nelle gare dei 50, 100, 200 metri in tutte le specialità e nei 400 stile libero.

Oltre al delegato provinciale Coni Robert Gionelli, è intervenuto anche il coach di nuoto della Vittorino Gianni Ponzanibbio, che ha evidenziato l’alta qualità di molti nuotatori in gara, compresi profili di livello nazionale, come il padrone di casa Giovanni Cornelli, già sul podio nei campionati italiani giovanili.

Per chiudere, saranno anche assegnati due premi speciali: il memorial Alborghetti dedicato agli Esordienti B e il memorial Corti, per il quale sarà premiato uno dei giudici di gara.

