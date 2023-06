Atletica Piacenza alla prova dei Campionati italiani: diversi biancorossi al via

Arriva la resa dei conti per i ragazzi dell’Atletica Piacenza, in vista dei prossimi Campionati Italiani. I primi a misurarsi con i migliori omologhi d’Italia saranno le Promesse del sodalizio biancorosso, impegnate ad Agropoli dal 17 al 18 giugno.

Primo tra tutti, viste le recenti esaltanti prestazioni, Lorenzo Cesena: sarà impegnato sui suoi 400hs, specialità in cui è fresco recordman provinciale.

Ci sarà poi anche Eleonora Nervetti, in ripresa da un infortunio che ne ha interrotto gli allenamenti nei mesi precedenti: Eleonora sarà in gara nella regina dello sprint, i 100 metri. Presente anche Isotta Maria Vitali, specialista nei 3000 siepi: Isotta sarà in gara anche contro una brutta periostite oltre che contro se stessa e le avversarie.

Altri biancorossi pronti a confrontarsi con i migliori della penisola saranno in gara dal 23 al 25 giugno, ai Campionati italiani Allievi di Caorle. Saranno 5 gli atleti biancorossi impegnati in Veneto: Chiara Sverzellati, Anna Pissarotti, Lisa Russo, Sveva Russo e Andrea Palazzina.

Sverzellati sarà in gara nei 100, nei 200 e nella staffetta 4×400 insieme alle compagne Pissarotti, Lisa e Sveva Russo. Pissarotti si misurerà sia nei 100 che nei 400hs e, come anticipato, farà parte della staffetta 4×400. Chiude la compagnia Andrea Palazzina, pronto a scendere in pedana nel lancio del martello.