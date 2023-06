Volley, Massimo Botti potrebbe allenare in Polonia: in trattativa con il Lublin

Massimo Botti, dopo la mancata conferma sulla panchina della Gas Sales Bluenergy, sarebbe molto vicino al trasferimento in Polonia. Il tecnico piacentino, che nella recente stagione ha guidato i biancorossi alla conquista della Coppa Italia (senza dimenticare il pass per giocare la prossima Champions League ottenuto a maggio) sarebbe ad un passo dalla firma con il Luk Lublin, formazione della Plusliga, massima serie polacca. Per Botti si tratterebbe della prima esperienza all’estero.

