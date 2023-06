Club dilettantistici protagonisti a Bologna, 21 piacentine premiate per i successi ma non solo

Ventuno club dilettantistici piacentini sono stati premiati ieri a Bologna dove, per la prima volta, Figc e Lnd, hanno mandato in scena la “Grande serata delle società”. Di fatto, la chiusura ufficiale della stagione calcistica alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni calcistiche regionali, a cominciare dal presidente Simone Alberici.

Premiazioni non sono per le società vincitrici dei rispettivi campionati (Sarmatese in Prima Categoria, San Nicolò e Arquatese in Seconda, Virtus Piacenza per la Terza Categoria, oltre a Gossolengo Pittolo e Pontenurese per Under 19 regionale e provinciale). Riconoscimenti infatti sono stati assegnati alle squadre che si sono messe in luce sul piano disciplinare: Vigolo Marchese (Promozione), Spes Borgotrebbia (Prima Categoria), Libertas San Corrado (Seconda Categoria), Turris (Terza Categoria), Castellana Fontana (Under 19 Élite Regionale), Fulgor Fiorenzuola (Under 19 provinciale), Rottofreno (Under 17 provinciale), Audax Calcio Libertas (Under 15 provinciale), Junior Calendasco 2015 (Under 14 provinciale a 11) e San Nicolò (Under 14 a 11). E per finire, luci della ribalta per le vittorie nei tornei giovanili: premiate quindi Gossolengo Pittolo (Under 17 provinciale), Academy Moretti Under 15 provinciale e Academy Moretti Under 14 provinciale a 11. Premio speciale Delegazione Provinciale alla Borgonovese con il ds Daniele Maini e Coppa Disciplina femminile alla Besurica Women (poule Promozione Scudetto calcio a 11).

Una serata che ha visto anche la partecipazione di Telelibertà, con il vicedirettore Michele Rancati che ha condotto l’evento durante la ricca fase dedicata alle realtà piacentine. “Il nostro è un movimento in salute e a testimoniarlo sono i numeri: ben 10mila tesserati tra calciatori, allenatori e dirigenti. Si tratta di dati notevoli” ha detto il delegato provinciale della Figc, Angelo Gardella.