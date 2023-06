Motonautica: Finotti, Calzolari e Cremona protagonisti a Boretto Po

Con la splendida cornice di un fiume Po “ritrovato”, il quadro della 61esima edizione del Gran Premio Boretto Po si tinge sempre più di azzurro con Mattia Calzolari profeta in patria, con Luca Finotti sempre saldamente al comando della F125 e con Max Cremona ancora leader della F250 nonostante uno “stop” non preventivato nella prima manche. Lotta continua, invece, nella F500 dove per ora Marcin Zielinski tiene duro braccato da vicino da Erko Aabrams e Marian Jung.

F125 – L’estone Peeba ritorna a fare la voce grossa vincendo due manche su tre ma l’eroe di giornata è l’idolo di casa, tale Calzolari che trionfa nella seconda prova dando l’idea di possedere qualcosa in più. Finotti, tradito dal collettore della marmitta nella terza manche, colleziona un importantissimo terzo posto che gli consente di restare al comando della classifica mondiale con 50 punti. Più dietro Calzolari (45), alla pari con Lember. In quarta posizione troviamo Peeba (43).

F250 – Allo sfortunato Cremona non riesce il triplete perché “grippa” il motore nella prima manche per poi ottenere un secondo e un primo posto che gli valgono il terzo gradino del podio. A Boretto la performance del bulgaro Todorov è perfetta: a Baad Sarow sarà lui molto probabilmente a giocarsela con il nostro Max. La classifica: Cremona p. 55, Todorov 52, Turner 49.

F500 – Anche senza Giuseppe Rossi (in costante ripresa dopo il brutto incidente di Znin) spettacolo a go go tra i big del campionato. Stavolta è stato Marian Jung a tenere banco. Lo slovacco, veloce come uno Sputnik nelle prime due manche, è stato vanamente rincorso da Zielinski che con tre secondi posti allunga in classifica portandosi a +3 sull’estone Aabrams a cui va la consolazione di una grande terza prova. La classifica: Zielinski p.51, Aabrams 48, Jung 44, Havas 41.

OASY 400 – Nella prima tappa del campionato italiano vince il monticellese Davide Scarpa ma applausi a scena aperta per Martina Barbarini e l’altro piacentino Francesco Troglio.