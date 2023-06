Piacenza Baseball, con l’Alghero è solo un pareggio. Sfuma l’aggancio in classifica

BASEBALL SERIE B – Il big match sotto forma di scontro diretto al vertice tra Piacenza e Alghero si è concluso in parità e di conseguenza la situazione in classifica non cambia poi di molto: Alghero e Milano al comando e Piacenza subito dietro, a giocarsi i primi due posti che valgono l’accesso ai playoff. Probabile che questa corsa a tre si mantenga tale fino al concludersi della stagione regolare. Si profila un faticoso percorso tutto in salita per sperare nei playoff.

