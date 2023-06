Gas Sales Bluenergy in trattativa per disputare il Mondiale per Club in autunno

Stando a quanto riportato da Gianluca Pasini della Gazzetta dello Sport, la Gas Sales Bluenergy Piacenza avrebbe avviato una trattativa con la Fivb (Federazione internazionale di volley) per prendere parte come terza italiana al prossimo Mondiale per club, che si giocherà in India in autunno. Le altre due big di Superlega che parteciperanno al prestigioso torneo sono Perugia e con ogni probabilità anche Trento, vincitrice del recente scudetto.

