Ciclismo, per Guarnieri in arrivo la 6° partecipazione al Tour de France

Quella in arrivo sarà la sesta partecipazione del piacentino Jacopo Guarnieri al Tour de France. La prima volta del professionista piacentino classe 1987 alla “Grande Boucle” risale al 2015 in maglia Katusha, dove all’epoca era al servizio degli sprint del norvegese Alexander Kristoff. Quella di otto anni fa è stata la prima delle sue prime quattro presenze consecutive al Tour, con il filotto di firme in voga fino al 2018 ed equamente suddivise tra le maglie Katusha e FDJ, poi diventata Groupama-FDj con cui Guarnieri ha corso anche il Tour de France 2021 seppur con poca fortuna. Ora la nuova avventura con la sua terza maglia alla corsa a tappe francese, quella belga della Lotto-Dstny.

L’ARTICOLO DI LUCA ZILIANI SU LIBERTA’