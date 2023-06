Piacenza in trasferta ad Avigliana per restare agganciato al treno di testa

Dopo il pareggio casalingo contro la Catalana Alghero, il Piacenza Baseball è pronto per la trasferta ad Avigliana (Torino), dove affronterà i Rebels sull’unico campo del Girone A su cui si gioca con l’illuminazione artificiale; i due incontri si disputeranno oggi alle 14 e alle 19. Piacenza ha subìto uno scossone morale in gara due contro i sardi, non tanto per la sconfitta, quanto per il punteggio con il quale è maturata. Dopo cinque successi consecutivi una prova così destabilizzante non ci voleva. La trasferta torinese può quindi rappresentare un motivo di pronto riscatto, che manterrebbe anche la squadra agganciata al treno playoff, che di qui a fine regular season non permetterà più tante fermate. Lo staff tecnico dovrà fare i conti con qualche acciacco fisico dei propri giocatori: domenica Casana ha lasciato il campo con problemi muscolari, Chacon, in una scivolata sulla seconda base, ha patito un problema ad una spalla che verrà valutato in questi giorni, mentre per coloro che hanno sempre calcato il campo sarebbe opportuno un minimo di riposo. I Rebels nelle ultime uscite hanno mostrato un calo di rendimento evidenziato dai risultati ma guai a distrarsi: il campo di Avigliana è storicamente ostico per tutti e anche il Piacenza ne sa qualcosa.

