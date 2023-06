Gas Sales Bluenergy, in regia arriva il giovane portoghese Bruno Dias

Chi l’ha visto giocare lo descrive come talentuoso, dotato di fantasia e ottima tecnica, tenacia e grande temperamento. Il giovane portoghese Bruno Dias va a completare il reparto dei palleggiatori della Gas Sales Bluenergy Piacenza, ultimo rinforzo in ordine di tempo con il quale la società di Elisabetta Curti ha sottoscritto un contratto di due anni. Classe 2003, 189 centimetri di altezza, nell’ultima stagione il regista portoghese ha giocato con la formazione portoghese dell’Esmoriz GC, chiudendo il campionato al quinto posto.

Giovanissimo, vero e proprio talento nel suo ruolo, Dias è alla sua prima esperienza in Superlega e più in generale fuori dai confini portoghesi: la sua carriera, infatti, si è svolta tutta con la maglia dell’Esmoriz GC, la città in cui è nato. Dalle giovanili al salto in prima squadra quando aveva solo 16 anni. È nel giro della Nazionale portoghese protagonista prima con le formazioni giovanili e quindi con la Nazionale maggiore con cui ha disputato in questa stagione l’European Golden League.

“Giocare in Italia e in particolare a Piacenza – sottolinea Dias – è il sogno di ogni pallavolista. Piacenza è una delle migliori squadre del campionato più bello e competitivo al mondo. Sono molto felice di fare parte di questo progetto e di poter allenarmi con Brizard, giocatore che ammiro e da cui avrò tanto da imparare. Il campionato italiano è il palco ideale per ogni atleta per trovare la migliore versione di sé stesso. Mi aspetto un campionato fisico con un livello alto di gioco e di emozioni. Sono ancora molto giovane, devo migliorare e Piacenza è il posto perfetto per farlo. Ho grande passione per la pallavolo e penso di avere molta fantasia. Il mio servizio è forte ed efficace”.

Nato a Esmoriz, città portoghese situata a 25 chilometri a sud di Porto che fa parte del comune di Ovar e della Região de Aveiro, Bruno Dias si è avvicinato alla pallavolo fin da bambino e dopo aver completato il suo percorso con le giovanili di Esmoriz è stato promosso in prima squadra. È sempre stato protagonista nel campionato portoghese.