Decolla l’iter per ristrutturare il Palabanca: bando comunale da 1,9 milioni

Il Comune di Piacenza ha preparato il bando per la ristrutturazione del Palabanca, la struttura di Le Mose che ospita le gare casalinghe della Gas Sales Bluenergy Volley e dell’Assigeco Basket.

Entrambe le compagini giocano campionati e Coppe di alto livello, ragion per cui l’amministrazione ha deciso di rendere migliori i servizi collaterali: con 1,9 milioni di euro, cifra base del bando, saranno rifatti il foyer d’ingresso, l’area hospitality e i bagni: non più le tensostrutture di metallo attuali, che saranno rimosse, ma prefabbricati con i relativi nuovi impianti.

Sul tetto saranno posizionati anche pannelli fotovoltaici.

Il progetto potrà contare su 1,5 milioni di euro del Pnrr, mentre la restante parte sarà a carico dell’amministrazione comunale.

L’ARTICOLO COMPLETO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTÀ