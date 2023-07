Atletica, tutto pronto per i Meeting Città di Piacenza e Città di Pistoia

L’Atletica Piacenza si avvicina ai Challenge per i Campionati italiani Assoluti in programma per il prossimo weekend organizzando gare e partecipando a importanti rappresentative. Il sodalizio biancorosso ha infatti organizzato l’ormai consueto appuntamento di inizio luglio: il Meeting Città di Piacenza. La manifestazione, tenutasi quest’anno il 2 luglio, è molto importante perché si tiene in un momento clou della stagione, quando tanti atleti cercano di qualificarsi ai Campionati italiani Assoluti. La partecipazione è infatti stata molto solida e i risultati non sono mancati. Tra i migliori di giornata, sicuramente va annoverata Rebecca Cravedi. L’allieva di Giovanni Baldini, ormai prossima alla partenza per gli USA, ha corso i 200 in 25″04. aggiudicandosi la gara. Il risultato è impreziosito dalla forte folata di vento contrario, che non ha però fermato la sprinter piacentina. Molto bene anche Chiara Dallavalle sui 200, primato personale di 26″11. Sempre sui 200, Lorenzo Cesena cambia momentaneamente specialità e corre la distanza piana senza ostacoli, giungendo terzo in 22″12.

Giovanni Tuzzi ha vinto la medaglia d’oro sui 1500, corsi in 4’02″06, buon tempo dopo l’infortunio al bicipite femorale rimediato recentemente in allenamento.

Doppietta nei 1500 femminili per l’atletica Piacenza: Isotta Maria Vitali, in formissima anche dopo i Campionati italiani, è stata capace di chiudere la gara in testa e concluderla in 4’54″64. Seguiva a breve distanza la compagna di squadra Emma Casati, argento in 4’55”97.

Nel settore giovanile, si segnala anche l’ottimo 5,65 nel salto in lungo Cadetti di Brian Cattabriga.

Passando alla dimensione extraregionale, Anna Pissarotti e Chiara Sverzellati sono state convocate nella squadra rappresentativa regionale che ha partecipato al Meeting Città di Pistoia, incontro tra squadre regionali tenutosi il 2 luglio.

Anna ha corso i 100hs in 15.22, mentre Chiara ha aggiornato il proprio priamto personale sui 100 m, corsi in 12.41, risultato impreziosito dalla medaglia di bronzo conquistata. Chiara ha poi fatto parte della staffetta svedese, in cui ha corso la prima frazione (100 mt): il quartetto neroverde emiliano-romagnolo ha vinto la gara.

Ora ci saranno i Challenge, le qualificazioni ai Campionati italiani Assoluti e Eleonora Nervetti e Lorenzo Cesena sono pronti a dare battaglia per cercare di partecipare alla massima rassegna tricolore.