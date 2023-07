Nuoto, tre titoli regionali per la Vittorino da Feltre con Alessandro Barbazza

Bilancio positivo per la Vittorino da Feltre ai campionati regionali lombardi di nuoto per Esordienti A, andati in scena nei giorni scorsi a Lodi. Sia nelle gare maschili (riservate ad atleti nati nel 2010 e nel 2011) che in quelle femminili (2011 e 2012), la squadra biancorossa allenata dai tecnici Filippo Caprioli e Samantha Pizzetti ha infatti raccolto ottimi risultati e riscontri cronometrici davvero positivi.

Nelle gare maschili si è messo In luce, ancora una volta, Alessandro Barbazza, vincitore di ben tre titoli regionali: il giovane nuotatore della Vittorino è infatti salito sul primo gradino del podio nei 200 misti con un crono di 2’30”,26, nei 100 dorso staccando, in 1’07”,09, la medaglia d’argento di due secondi, ma anche nei 200 dorso chiudendo in 2’23”,73 con l’argento attardato di due secondi e il bronzo di sei. Barbazza si è anche classificato sesto nei 100 stile libero (1’002,76). In gara ai regionali lombardi con i colori della Vittorino anche Ginevra Galeazzi (100 sl e 200 mx), Mahmoud Mohame Hossam Hamed (100, 200 e 400 sl), Rita Dallavalle (200 sl, 100 e 200 do), Gaia Sebastiani (100 do e 100 ra), Livia Cassinari (100 ra e 100 fa), Ilaria Boiardi (100 fa e 400 mx), Niccolò Lambrini (100 ra), Adele Mosso (200 ra e 200 mx). Bilancio positivo anche per gli atleti e le atlete dell’Activa Nuoto Piacenza – società nata dalla collaborazione con la Vittorino da Feltre – scesi in gara a Lodi ai Campionati regionali lombardi per Esordienti B.

La formazione piacentina allenata da Carola Cerutti e da Ivan Piccoli ha infatti qualificato numerosi atleti ai regionali, confermandosi come una giovane realtà agonistica in continua crescita. Da segnalare il buon quinto posto finale nei 100 dorso (1’29”,59) di Matilde Capra, successivamente impegnata anche nei 200 misti, l’ottavo posto di Lucrezia Volpini nei 100 rana (1’42”,41) e l’ottavo piazzamento della staffetta femminile della 4×50 stile libero (2’29”,33). In gara ai regionali per Esordienti B con i colori dell’Activa Nuoto Piacenza anche Edoardo Caruso (100 do, 50 fa), Matilde Maiocchi (100 ra, 50 fa), Alisia Volpini (100 e 200 sl), Anna Bardugoni (100 sl, 100 ra e 100 do), Federico Sfolzini (50 fa e 100 ra), Ilaria Cosenza (50 fa e 200 ra), Amelia Lombardi (50 fa e 200 ra), Caterina Dallavalle (50 fa e 100 do), Mattia Cagnani (100 e 200 do), Elia Bisi (100 do), Alessandro PIaggesi (100 do e 100 ra), Marta Zangrandi (50 e 100 fa), Mia Cagnani (50 e 100 fa), Aurora Toschi (50 e 100 fa), Davide Araldi (50 e 100 fa) e Samuel Carini (50 fa).