Gas Sales: esordio in casa il 22 ottobre contro Padova, poi Civitanova in Supercoppa

La Lega Pallavolo ha alzato il sipario su quella che sarà la stagione 2023/2024 di Superlega, il massimo campionato di volley italiano che vedrà al via anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Dodici le squadre partecipanti, con la Gas Sales che giocherà in casa cinque partite nel girone di andata e sei lontano da Piacenza. I tre big match in programma contro le “grandi sorelle” nel girone d’andata (i campioni d’Italia di Trento, la temibilissima Perugia e l’altrettanto attrezzata Modena) si giocheranno tutti in trasferta.

La regular season si svilupperà in poco più di cinque mesi, fra il 22 ottobre 2023 e il 3 marzo 2024 (data dell’ultima giornata). Quattro i turni infrasettimanali: mercoledì 15 novembre, martedì 26 dicembre, mercoledì 24 gennaio e mercoledì 14 febbraio.

Accederanno ai playoff scudetto le prime otto classificate al termine della regular season, che si affronteranno nei quarti di finale (al meglio delle cinque partite); semifinali e finali si giocheranno sempre al meglio delle cinque partite, con gara 1, gara 3 e gara 5 da giocare in casa della miglior classificata.

SUPERCOPPA ITALIANA – La Supercoppa Italiana 2023, che per l’ottava volta adotterà la formula della Final Four, si disputerà fra martedì 31 ottobre e mercoledì primo novembre. Partecipano Piacenza, Perugia, Civitanova e Trento. In semifinale Piacenza affronterà Civitanova: la sede della manifestazione si conoscerà più avanti.

COPPA ITALIA – L’edizione 2024 della Coppa Italia coinvolgerà le prime otto classificate del girone d’andata. I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo il 12° turno di regular season, si giocheranno in gara unica in casa della miglior classificata martedì 2 gennaio e mercoledì 3 gennaio 2024. La Final Four è in programma il 27 e 28 gennaio 2024, con sede ancora da definire.

LE DATE DEL CAMPIONATO – Sarà Padova a bagnare l’esordio in campionato della squadra allenata da Anastasi. La prima uscita dei biancorossi è in programma il 22 ottobre tra le mura amiche, con il ritorno fissato il 30 dicembre.

La seconda giornata vedrà Piacenza affrontare Milano il 29 ottobre all’Allianz Cloud. Ritorno previsto il 7 gennaio al PalabancaSport.

La terza giornata, in programma il 5 novembre, vedrà la Gas Sales sfidare in casa la neopromossa Catania. Ritorno il 14 gennaio.

Il primo vero big match della stagione è il 12 novembre, quarta di campionato. Piacenza viaggerà alla volta di Trento per sfidare i campioni d’Italia. Ritorno il 21 gennaio.

Il 15 novembre, per la quinta di campionato, la Gas Sales incrocerà Cisterna al PalabancaSport. Ritorno il 24 gennaio.

Il 19 novembre altro big match per la Gas Sales: Simon e compagni affronteranno Perugia alla sesta giornata il 19 novembre al PalaBarton, con ritorno previsto il 4 febbraio.

La settima giornata è in programma il 26 novembre e vedrà Piacenza affrontare Monza in trasferta. Ritorno in casa l’11 febbraio.

Il 3 dicembre è prevista l’ottava giornata e la Gas Sales sfiderà in casa Verona. Ritorno il 14 febbraio.

Nona giornata il 10 dicembre, Piacenza se la vedrà con Taranto in terra pugliese. Ritorno il 18 febbraio.

Alla decima giornata è in programma l’incrocio da bollino rosso con Civitanova, che i biancorossi sfideranno al PalabancaSport. Ritorno il 25 febbraio.

Sarà Modena l’avversario di Piacenza all’undicesima giornata fissata per il giorno di Santo Stefano al PalaPanini. Ritorno al PalabancaSport il 3 marzo.

Poco prima di conoscere i calendari, nel corso dell’evento organizzato dalla Lega Pallavolo, è stato reso omaggio al club di Elisabetta Curti per la vittoria della Coppa Italia. “Abbiamo vinto una competizione importante – ha spiegato il direttore generale Hristo Zlatanov -. Per noi questo rappresenta il trofeo più importante. Lo scudetto obiettivo di quest’anno? Assolutamente no” ha concluso sorridendo il dg.

AL VIA LA VENDITA LIBERA DEGLI ABBONAMENTI – Nel frattempo sono scattate oggi, 13 luglio, la terza e quarta fase della campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024 della Gas Sales Bluenergy. Dal 13 luglio al 4 agosto 2023 compresi è il periodo dedicato agli abbonati della scorsa stagione interessati a rinnovare l’abbonamento All Inclusive o Regular Season cambiando settore e posto a prezzo agevolato. Dal 13 luglio 2023 fino ad inizio campionato vendita aperta a tutti sia per l’abbonamento All Inclusive e sia per l’abbonamento Regular Season.