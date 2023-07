Penultima di regular season per il Piacenza Baseball: al De Benedetti arriva Junior Parma

Domenica 16 luglio doppio impegno casalingo per il Piacenza: al De Benedetti, alle 11 e alle 15, i biancorossi affronteranno lo Junior Parma. Ormai è noto che l’unico risultato utile alla classifica è la vittoria, poi è necessario attendere notizie anche dagli altri campi: al momento infatti Piacenza e Catalana Alghero occupano in coabitazione il secondo posto ma la classifica avulsa, in caso di parità, premierebbe i sardi. Nessuna flessione quindi è concessa ai ragazzi di Marenghi, che nelle ultime due settimane hanno dimostrato di volersi prendere i playoff con quattro vittorie consecutive, peraltro convincenti sotto tutti gli aspetti del gioco. Lo Junior Parma è partito male ma strada facendo è cresciuto notevolmente fino ad issarsi a metà classifica e necessita di una sola vittoria nelle ultime quattro partite per avere la matematica certezza di evitare i playout retrocessione. E’ certo quindi che i parmigiani arriveranno a Piacenza con la ferma intenzione di raggiungere subito l’obiettivo. Lotta serrata quindi tra due squadre che lottano per un obiettivo, seppur diverso, e che stanno vivendo un buon momento di forma.

PROGRAMMA GIRONE A

Piacenza-Junior PR; Catalana Alghero-CABS Seveso; Avigliana-Ares MI; Fossano-Milano.

CLASSIFICA GIRONE A

Milano 20v 4p; Catalana Alghero 16v 8p; Piacenza 16v 8p; Ares MI 11v 13p; Avigliana 10v 14p; Junior PR 10v 14p; CABS Seveso 8v 16p; Fossano 5v 19p.