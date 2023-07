Doppio successo per il Piacenza, l’approdo ai playoff si deciderà l’ultima giornata

Ancora una doppietta per il Piacenza baseball. Grazie a questi risultati il sogno playoff prosegue e si deciderà tutto all’ultima giornata. Il doppio successo casalingo ai danni dello Junior Parma, infatti, mantiene vive le speranze dei biancorossi, ma la contemporanea doppietta della Catalana sul Seveso lascia tutto nelle loro mani. La sentenza si manifesterà tra sette giorni.L’autentico protagonista del primo incontro per il Piacenza è Niccolò Loardi: dal monte di lancio domina letteralmente il line up parmense mettendo a segno la bellezza di quindici eliminazioni al piatto e concedendo la prima base a soli due corridori nell’arco delle sette riprese lanciate.

Nel secondo incontro il Piacenza, come ormai sua abitudine, concede punti alla prima ripresa: tre valide ed una volata di sacrificio consentono allo Junior di portarsi sul 2-0. La reazione biancorossa arriva al secondo attacco sull’asse Cufré-Calderon che con due singoli accorciano sul 2-1. Lo Junior prova a sorprendere il Piacenza tentando l’allungo con un punto al terzo ed uno al quarto ma la posta in palio è troppo importante e la squadra di Marenghi pareggia i conti sul 4-4 nella parte bassa del quinto: Cufré con un profondo doppio a destra porta a casa Gardenghi e Perez e poco dopo segna lui stesso il pareggio su lancio pazzo. L’attacco successivo è la svolta della partita: lo apre Minoia con un gran triplo in campo opposto, segue Carsana con un perfetto bunt che permette al compagno in terza di segnare il punto del vantaggio.

Il punto del sigillo lo segna al settimo inning Matteo Capra, portato a casa dalla battuta interna del sempre incisivo Carsana. Lorenzo Sanna chiude il nono senza problemi con tre eliminazioni consecutive. Tutto rimandato dunque a domenica prossima, con il Piacenza impegnato in trasferta contro la capolista Milano per un doppio incontro in cui sono necessarie due vittorie e poi si dovrà guardare al risultato di Parma, dove la Catalana affronterà lo Junior, per capire chi accederà ai playoff promozione.

CLASSIFICA GIRONE A

Milano 22v 4p; Catalana Alghero 18v 8p; Piacenza 18v 8p; Ares 11v 14p; Avigliana 11v 14p; Junior PR 10v 16p; CABS Seveso 8v 18p; Fossano 5v 21p