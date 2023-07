Basket A2, nuovo colpo in casa Assigeco: arriva la versatilità di Michele Serpilli

Arriva il terzo colpo di mercato nell’arco di sette giorni per l’Assigeco Piacenza, che si è assicurata Michele Serpilli, l’anno scorso alla Caffè Mokambo Chieti. L’accordo con l’ala classe 1999 originario di Ancona è stato raggiungo su base annuale con opzione per la stagione 2024/2025. Serpilli muove i primi passi nel settore giovanile della sua città prima di spostarsi a Pesaro, dove ha l’occasione di esordire in Serie A. Nel 2018/2019 la prima esperienza in Serie A2 a Legnano, alle quali seguono quelle di Montegranaro e San Severo, intervallate da una stagione in massima categoria a Pesaro. L’ultima stagione a Chieti l’ha visto crescere tantissimo con 10.1 punti di media in regular season saliti a 14 nella serie playout contro Casale Monferrato, tuttavia non sufficienti per la salvezza della formazione abruzzese.

Ora l’occasione per un ulteriore step di crescita con l’Assigeco: “Quando mi è arrivata la chiamata dell’Assigeco – spiega – non ho esitato. È una squadra in grande crescita che conosco bene e che ho sempre seguito, perciò è un motivo d’orgoglio salire di livello dopo l’annata turbolenta a Chieti. Il fatto di aver firmato un contratto 1+1 è per un ragazzo non giovanissimo ma comunque giovane come me un qualcosa di veramente importante, segnale di voler dare continuità al progetto. Parlando con coach Salieri mi è stata subito trasmessa tanta fiducia. Sono pronto a fare tutto ciò che serve per aiutare la squadra e non vedo l’ora di iniziare”.