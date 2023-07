Nuovo volto in Assigeco: in arrivo il giovane talento Filippo Gallo

Assigeco Piacenza ha annunciato il raggiungimento dell’accordo con l’atleta Filippo Gallo. L’esterno arriverà a Piacenza con un contratto annuale con opzione anche per la stagione 2024/25. Gallo ha iniziato lo scorso campionato in A2 con la casacca della Vanoli Cremona, per poi concludere il campionato in serie B a Orzinuovi, sfiorando la promozione sul campo. Il talento del giovane atleta friulano è testimoniato anche dalle presenze collezionate nei settori giovanili della Nazionale Italiana.

Gallo si dice motivato e volenteroso di intraprendere la nuova avventura in maglia Assigeco: “Sono felicissimo della mia scelta, uno dei motivi per cui ho deciso di vestire la maglia dell’Assigeco è la convinzione che la società ha dimostrato nelle mie abilità. Abbiamo già parlato del progetto di squadra e credo si sposi benissimo con le mie caratteristiche. L’anno prossimo in A2 avremo un campionato di livello altissimo, per cui sono già molto motivato a fare bene”.

“Filippo Gallo è sicuramente un ottimo prospetto – commenta il coach Stefano Salieri – oltre al suo talento mi hanno colpito la personalità, la positività e l’atteggiamento che ha tenuto in campo e in panchina. È un ragazzo del 2004 che ha grandi margini di crescita, e vedo in lui la voglia e la determinazione per affermarsi. Sono sicuro che per lui sarà un anno importante di crescita”.

Tra i più entusiasti troviamo anche il direttore sportivo Alessandro Pagani: “Siamo contenti che Gallo abbia scelto il nostro progetto per il suo percorso di crescita, è giovanissimo ma è già uno dei migliori prospetti dell’intera nazione. Grazie alla sua versatilità è capace di ricoprire più ruoli nel pacchetto esterni, è dotato di un grandissimo talento offensivo e ha braccia lunghe che gli consentono di essere un fattore anche difensivamente. Sappiamo che il Campus e l’Assigeco saranno il giusto posto per crescere, e con coach Salieri e il suo staff siamo convinti che farà un ulteriore step in avanti come giocatore”.