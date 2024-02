L’Assigeco si scioglie solo nel finale, non basta Miller per vincere contro Torino

L’Assigeco lotta e si arrende solo in coda ad una partita a punteggio alto e piena di ribaltoni. Non riesce a trovare la seconda vittoria consecutiva la squadra di coach Salieri che al Pala Gianni Asti di Torino getta il cuore oltre l’ostacolo recuperando per ben due volte la doppia cifra di svantaggio e mettendo per la prima volta la testa avanti a due minuti dal termine, per poi cedere ai padroni di casa guidati da Kennedy e Pepe mortiferi nel finale.

Partita decisa negli ultimi due minuti – Di rimpianti si può morire e l’Assigeco a Torino ne semina tanti: fa tremare Torino che pensava di averla vinta (due volte), arrendendosi solo in coda a una partita a punteggio alto e piena di ribaltoni. Una gara che ha esaltato lo spirito guerriero dei ragazzi di Salieri, al quale è mancata un pizzico di lucidità nei 2’ finali dopo aver dato fondo a tutte le energie per riportarsi a contatto.

Miller arma in più dell’Assigeco – Che sarebbe stata una serata complicata il coach di Piacenza lo aveva ripetuto fino alla noia prima di scendere in campo, ma da qui a pensare di ritrovarsi in doppia cifra di svantaggio dopo appena 3’ forse ce ne passava. Tutto merito della foga agonistica di una Reale Mutua che comincia forte, dominando a rimbalzo e raddoppiando su ogni tiratore emiliano. Solo Miller riesce a bucare le maglie della difesa di casa: i primi 8 punti di serata dell’Assigeco portano la sua firma in calce, ma dall’altra parte Thomas e De Vico non restano a guardare.

REAL MUTUA TORINO 91 ASSIGECO PIACENZA 86

REALE MUTUA TORINO: Kennedy 16, Thomas 10, Vencato 18, Cusin 6, De Vico 12, Poser 17, Schina, Ghirlanda 3, Pepe 9. Ne. Fea. All.: Ciani.

ASSIGECO PIACENZA: Miller 27, Sabatin 13i, Skeens 4, Querci 2, Veronesi 13, D’Almeida 8, Filoni 14, Serpilli 4, Gallo 1. Ne. Bonacini, Joksimovic. All.: Salieri.

ARBITRI: Radaelli, Morassutti, Belangieri.

NOTE: tiri liberi: Torino 10/14, Piacenza 7/15. Percentuali di tiro: Torino 34/58 (13/24 da tre, 4 ro, 27 rd), Piacenza 33/66 (13/36 da tre, 8 ro, 22 rd). Uscito per falli: Veronesi. Spettatori: 1.200 circa.

PARZIALI: 26-19, 48-43 (22-24); 73-64 (25-21), 91-86 (18-22).