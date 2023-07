Vittorino due volte sul podio ai Regionali di nuoto con Ludovica Bonini

Risultati estremamente positivi per la Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi di nuoto per le categorie Juniores, Cadetti e Seniores, andati in scena nei giorni scorsi a Lodi.

A mettersi particolarmente in evidenza è stata Ludovica Bonini (Cadette), che dopo l’argento conquistato ad aprile nei 50 rana nell’edizione primaverile dei regionali, si è ripetuta in questa sessione estiva conquistando un altro argento e un bronzo. Ludovica ha infatti bissato il secondo posto nella prova dei 50 rana migliorando il proprio tempo di venti centesimi in 32”,84, seconda sul podio a soli due decimi dal titolo regionale. La giovane atleta della Vittorino ha anche conquistato il bronzo nella gara dei 100 rana con un crono di 1’13”,98, classificandosi poi ottava nei 200 rana (2’50”,91).

Prestazioni positive anche per Tommaso Martini (Juniores), capace di far segnare i propri personali nelle finali dei 50 rana (30”,69) e dei 100 rana (1’07”,23), e di chiudere con un crono di 2’30”,49 la prova dei 200 rana. Decimo posto finale per Letizia Brambilla (Juniores) nei 400 misti con 5’24”,37, e buone prove anche nei 50 e 100 farfalla (30”,74 e 1’08”,98 i suoi tempi) nei 100 dorso (1’12”,02) e nei 200 misti (2’33”,33). Finale anche per Alice Montavoci (Cadette) nei 100 farfalla, chiusi con il tempo di 1’06”,10), e crono di 2’39”,41 nei 200 misti. Finali anche per Federico Gobbo (Cadetti) nei 50 rana (31”,11), nei 100 rana (1’08”,92) e nei 200 rana 2’33”,51 con il dodicesimo tempo, e sempre tra i Cadetti da segnalare il primato personale di Riccardo Albasi nei 50 farfalla con 27”,81.

Buon ottavo posto finale per la staffetta 4×100 mista Cadette composta da Letizia Brambilla, Ludovica Bonini, Alice Montavoci e Maria Foppiani con il tempo di 4’39”,21; per la 4×100 mista maschile composta da Leonardo Campolunghi, Tommaso Martini, Riccardo Albasi e Riccardo Rebecchi tempo finale di 4’11”54 mentre per la 4×100 stile libero formata dallo stesso Rebecchi, Alessandro Zangrandi, Davide Borsotti e Riccardo Albasi buon crono di 4’02”,36.

Da segnalare, infine, la partecipazione di Giacomo Carini, sceso in vasca ai regionali in veste di guida per i più giovani compagni di squadra: Carini non ha infatti gareggiato nei 100 e 200 farfalla, come di consueto, ma nei 100 dorso, chiudendo al quarto posto finale in 58”,42, e nei 200 stile libero fermando il cronometro su 1’54”,43, miglior tempo della sua batteria.