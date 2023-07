Volley, Manuel Zlatanov è campione d’Europa con la Nazionale Under 17

Manuel Zlatanov è campione d’Europa Under 17 con l’Italia. Il giovane schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza, figlio del direttore generale biancorosso Hristo (ex giocatore e storico capitano del Copra) è stato protagonista della finale vinta ieri dagli azzurri sulla Bulgaria per 3-1 (23-25, 19-25, 20-25). Entrato in campo dopo pochi scambi del primo set, Manuel non ha più lasciato il campo e ha festeggiato il titolo davanti a papà Hristo e mamma Chiara Grasso in Montenegro.

Percorso netto per gli azzurrini in terra montenegrina: dopo aver vinto il proprio girone senza alcuna sconfitta, in semifinale ha avuto la meglio sul Belgio per 3-0 (25-12, 25-20, 25-19) con Manuel Zlatanov autore di 7 punti e quindi in finale ha superato la temibile Bulgaria con il giovane biancorosso autore di 9 punti.