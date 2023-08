Un campione Nba a Piacenza, Malcolm Miller è un nuovo giocatore dell’Assigeco

Un campione Nba a Piacenza: Malcolm Miller è un nuovo giocatore biancorossoblu. Si chiude con i fuochi d’artificio il mercato estivo dell’UCC Assigeco Piacenza. Dopo due mesi passati alla ricerca del profilo perfetto per completare il roster la società ha annunciato l’accordo per la prossima stagione sportiva con l’ala Malcolm Miller, campione Nba con i Toronto Raptors nel 2019 e proveniente da Limoges, nella massima serie francese.

Non è una prima volta per Miller in Italia, infatti la prima esperienza nel Bel Paese fu nella stagione 2021/22 quando, dopo una parentesi ai Salt Lake City Stars approda alla Vanoli Cremona, annata chiusa con una media di 9.3 punti e 3.6 rimbalzi a gara. Dopo Limoges ecco il ritorno in Italia, a Piacenza. “Sono molto contento di tornare in Italia e di entrare a far parte dell’Assigeco Piacenza – le parole di Miller -. Ho sentito tantissime buone cose riguardanti la squadra, l’allenatore e su tutta la società. Voglio avere una grande stagione e sono sicuro che questo sia il posto giusto per costruire qualcosa di meraviglioso”.

Le caratteristiche di Miller si sposano perfettamente con il nuovo scacchiere biancorossoblu. Coach Stefano Salieri potrà contare su un giocatore prezioso ed estremamente duttile: “Cercavamo un giocatore che potesse aprire bene il campo e avere due dimensioni completandosi al meglio con Skeens – il commento di Salieri -. La scelta di Miller va in questa direzione. I feedback ricevuti poi sono stati tutti estremamente positivi riguardo la persona e la sua disponibilità sul campo e questo è stato un aspetto determinante. È un giocatore esperto, motivato e ha già avuto esperienza in Italia”.

Grande entusiasmo da parte del direttore sportivo Alessandro Pagani: “Oggi è una giornata storica per il club biancorossoblu. Con estremo orgoglio ufficializziamo la firma di Malcolm Miller, un giocatore di indubbio interesse con esperienze a livello internazionale, come il titolo Nba vinto con Toronto, e in Europa con Alba Berlino, Limoges, ma soprattutto con la Vanoli Cremona, dove ho avuto modo di vederlo dal vivo restando impressionato dal suo livello atletico e dalla sua facilità nello stare in campo. È un giocatore talentuoso ma già con tantissima esperienza, e siamo convinti sarà in grado di farci fare un salto di qualità notevole. Con Brady Skeens formerà la nostra coppia di americani: avere un quattro e un cinque Usa può essere una scelta atipica, ma siamo convinti che questa mossa ci possa garantire maggior fisicità visto il livello molto alto del campionato, anche se all’occorrenza Malcolm è un giocatore che potremmo utilizzare anche da tre vista la sua duttilità”.