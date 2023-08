San Nazzaro torna capitale della motonautica con due Gran Premi nel weekend

San Nazzaro ritorna capitale della motonautica ospitando nel weekend il Mondiale di F2. Ci sarà spazio anche per la terza prova del campionato italiano Osy400 (in cui corrono tre piloti piacentini), ma l’ago della bilancia degli addetti ai lavori è indirizzato verso la kermesse della F2 che vedrà ai nastri di partenza ben 18 imbarcazioni provenienti da tutta Europa. Due gli italiani in corsa: Tullio Abbate e il “monegasco” Giacomo Sacchi: entrambi hanno le carte in regola per essere grandi protagonisti. La voce grossa, da qualche anno a questa parte, spetta sempre al team Abu Dhabi che schiera Rashed Al Qemzi (radioman Alex Cremona) e Mansoor Al Mansoori. Ma diversi piloti puntano in alto, a cominciare dall’estone Stefan Arand per continuare con il britannico Colin Jelf, l’austriaco Samuel Lucas e la svedese Mathilda Wiberg. Sono stati loro a mettersi in evidenza a Klaipeda (Lituania) nella prima tappa di campionato a metà agosto. In ogni caso, spettacolo garantito per la gioia della famiglia Cremona come sempre ottima in cabina di regia organizzativa.

Di contorno, la terza tappa Osy400. Il nostro Francesco Troglio conduce le danze ma all’orizzonte si profila il borettese Mattia Calzolari che sta bruciando le tappe: è lui il pilota emergente 2023. Possono ben figurare anche Martina Barbarini e Davide Scarpa nella segreta speranza di lottare per il podio.