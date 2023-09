Gas Sales Bluenergy, da oggi si sono uniti al gruppo anche Simon e Gironi

Si allarga il gruppo di giocatori a disposizione di coach Andrea Anastasi, con il tecnico mantovano che da oggi – per gli allenamenti di preparazione in vista della prossima stagione – può contare anche su Robertlandy Simon e Fabrizio Gironi. Il centrale e l’opposto della Gas Sales Bluenergy, infatti, si sono uniti al manipolo di biancorossi che una settimana fa si è ritrovato al PalabancaSport per dare il via al training.

“Sarà una stagione con tanti impegni” assicura Simon. “Torneremo ad assaporare la Champions League, una manifestazione che sono certo onoreremo al meglio. Fisicamente mi sento bene e sono contento di potere lavorare insieme al gruppo già con un certo anticipo rispetto al solito. Ci attende una stagione particolare, con quasi sempre tre partite ogni settimana: ci sarà bisogno del contributo di tutti. L’obiettivo? Arrivare fino in fondo in ogni competizione”.

“Una settimana – queste invece le parole di Gironi, reduce dagli impegni in Nazionale – mi è servita per staccare un po’ la spina. Sono contento di poter iniziare la mia seconda stagione qui a Piacenza e il fatto che la squadra è cambiata pochissimo sarà sicuramente per noi un vantaggio. Sono contento di potere lavorare con Anastasi, spero di dare il mio contributo in una stagione ricca di impegni e l’obiettivo è sempre uno solo: fare meglio della scorsa stagione”.

IL CALENDARIO DI LAVORO DEI BIANCOROSSI – Tante sgambate, varie sedute pesi, esercizi di tecnica individuale insieme al lavoro sulla sabbia per i sette atleti (Edoardo Caneschi, Francesco Recine, Bruno Dias, Fabio Ricci, Nicolò Hoffer, Robertlandy Simon e Fabrizio Gironi) a disposizione di coach Anastasi nel calendario della seconda settimana di preparazione atletica di Gas Sales Bluenergy Piacenza. Un programma studiato per riprendere confidenza con il pallone in modo graduale e per ridurre il divario atletico nei confronti dei compagni attualmente operativi con le nazionali.

Lunedì: pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Martedì: mattina Pesi, pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Mercoledì: mattina lavoro sulla sabbia e beach volley

Giovedì: mattina Pesi, pomeriggio seduta atletica e Tecnica

Venerdì: mattina Pesi, lavoro sulla sabbia e beach volley

Sabato e Domenica Riposo