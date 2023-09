La scorsa stagione l’opposto della Gas Sales, Fabrizio Gironi, si è meritato l’etichetta di “uomo della provvidenza”, grazie alla sua innata capacità di rivelarsi decisivo una volta chiamato in causa a partita in corso. Quest’anno ha tutte le intenzioni di replicare, se non addirittura superare, tali prestazioni.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà