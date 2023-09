Motonautica F250 e F125: Max Cremona e Luca Finotti ad un passo dal Mondiale

Partendo dal presupposto che “la miglior difesa è l’attacco” Max Cremona e Luca Finotti si giocano il Mondiale F250 e F125 sulle acque del lago di Bad Saarow (Berlino). Max è primo in classifica, ha numerosi primi posti di manche nelle puntate precedenti e anche se arrivasse secondo alle spalle del bulgaro Nikola Todorov potrebbe salire sul gradino più alto. Possedendo mezzi e qualità, però,, il nostro Max deve puntare deciso alla vittoria, senza accontentarsi.

Più complicato il discorso per Luca Finotti che, seppur avanti sui diretti rivali, dovrà arginare attacchi provenienti da più parti. A cominciare dal borettese Mattia Calzolari (più che mai agguerrito) per continuare con i due piloti estoni Jonas Lember e Marek Peeba. Il titolo se lo giocano questi magnifici 4 e teoricamente Luca potrebbe gestire un leggero (ma pesante) vantaggio che va dai 5 ai 7 punti.

Max Cremona e Luca Finotti campioni del mondo? Speriamo proprio di sì, se lo meritano.

Tappa importante anche per la F500 che attualmente vede al comando Marcin Zielinski (51 punti) inseguito da Erko Aabrams (48), Marian Jung (44) e Attila Havas (41). Alla luce delle ultime prove compreso l’Europeo, sembra proprio l’anno del polacco Zielinski. Ma gli equilibri sono sottili e sul podio potrebbe salire anche lo slovacco Robert Hencz. Tutto ciò sotto gli occhi del nostro Giuseppe Rossi ormai sulla via della guarigione dopo il terribile incidente di Znin.

