Motonautica, Luca Finotti e Max Cremona in piena corsa per il titolo mondiale

Sulle acque del lago di Bad Saarow, i piacentini Max Cremona e Luca Finotti non tradiscono le attese e accarezzano l’idea del titolo mondiale. Straordinario Max, molto bene Luca (che però dovrà fare i conti con Lember e Calzolari).

F125 – Gli scherzi del destino. Luca Finotti vive una mattinata da incubo con il motore che non ne vuol sapere di rendere a dovere. Per lui è solo sesto posto nella pole position e, dopo alcuni giri della prima manche, la posizione non cambia. Senonché, nella boa a monte, il cremonese Ghiraldi (papà del compianto Mattia) si ribalta. Gara immediatamente sospesa, nessuna conseguenza per il pilota. Alla ripartenza, Finotti ha il guizzo giusto e si porta alle spalle dell’imprendibile Lember. Alle sue spalle un gran Mattia Calzolari mentre Peeba non parte pregiudicando così la sua corsa al titolo. Fuori uno, il mondiale se lo giocano Finotti, Lember e Calzolari.

*In serata i giudici hanno “retrocesso” Finotti: domani, per la seconda manche, il piacentino partirà da tale posizione, rimanendo ancora in corsa per la conquista del trofeo.

F200 – Super Max Cremona, pole position e una prima manche da urlo, dominata dal primo all’ultimo metro. Delude il suo nemico dichiarato, il bulgaro Todorov, mentre l’americano Nydal è buon secondo davanti all’inglese Turner.

F500 – Il campione mondiale in carica, Erko Aabrams, timbra la pole position e anche nella prima manche detta legge. Robert Hencz parte bene ma dopo un giro viene tradito dal motore e lascia la piazza d’onore a Marcin Zielinski. Buon terzo posto per Marian Jung mentre delude Attila Havas preceduto anche dal ceco Loukotka.